У фейсбук-спільноті That's It, I'm inkshaming публікують фото по-справжньому жахливих татуювань. Ці світлини чудово демонструють, що може статися, якщо звернутися за тату до першого-ліпшого художника. Залишається сподіватися, що вони не лише розсмішать мережу, а й вбережуть когось від необдуманих вчинків.

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"Це лампочка, якщо не зрозуміло"

Фото Nicole Reis

"Хотів перекрити старе татуювання"

Фото Ashleigh Webb

"Лише справжній чоловік носитиме це з гордістю"

Фото Reyna Givhan

"Не варто було"

Фото Jessica Marie

"Якщо хтось забув, яким був Фредді Мерк'юрі "

Фото Stewart Anderson

"Диво-жінка з диво-рукою"

Фото Stephanie Savage

"Мабуть, це мала бути сцена з "Сяйва""

Фото Vilma Kortteisto

"Цікавий стиль"

Фото Philip Tarn

"Знайдено у Tinder"

Фото Kasandra Velazquez

"Хіба це не найреалістичніша пташка, яку ви коли-небудь бачили?"

Фото Bex Johnstone-Spayne

"Майстер сказав, що зробить тату в акварельному стилі. Ось результат"

Фото Tiffany Hill

"Зустрів цього хлопця, подумав, що це Він Дизель"

Фото Kimberly Fowler Vanderlick

"Немає слів"

Фото Jenna Arr

"Що я можу сказати, крім того, що мені шкода?"

Фото Reyna Givhan

"Оце так орел"

Фото Jessica Snow

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