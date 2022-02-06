В фейсбук-сообществе That's It, I'm inkshaming публикуют фото по-настоящему ужасных татуировок. Эти снимки прекрасно демонстрируют, что может произойти, если обратиться за тату к первому попавшемуся художнику. Остается надеяться, что они не только рассмешат сеть, но и уберегут кого-то от необдуманных поступков.

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"Это лампочка, если непонятно"

Фото Nicole Reis

"Хотел перекрыть старую татуировку"

Фото Ashleigh Webb

"Только настоящий мужчина будет носить это с гордостью"

Фото Reyna Givhan

"Не стоило"

Фото Jessica Marie

"Если кто-то забыл, каким был Фредди Меркьюри"

Фото Stewart Anderson

"Чудо-женщина с чудо-рукой"

Фото Stephanie Savage

"Видимо, это должна была быть сцена из "Сияния""

Фото Vilma Kortteisto

"Интересный стиль"

Фото Philip Tarn

"Найдено в Tinder"

Фото Касандра Velazquez

"Разве это не самая реалистичная птица, которую вы когда-нибудь видели?"

Фото Bex Johnstone-Spayne

"Мастер сказал, что сделает тату в акварельном стиле. Вот результат"

Фото Tiffany Hill

"Встретил этого парня, подумал, что это Вин Дизель"

Фото Kimberly Fowler Vanderlick

"Нет слов"

Фото Jenna Arr

"Что я могу сказать, кроме того, что мне жаль?"

Фото Reyna Givhan

"Вот так орел"

Фото Jessica Snow

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