В фейсбук-сообществе That's It, I'm inkshaming публикуют фото по-настоящему ужасных татуировок. Эти снимки прекрасно демонстрируют, что может произойти, если обратиться за тату к первому попавшемуся художнику. Остается надеяться, что они не только рассмешат сеть, но и уберегут кого-то от необдуманных поступков.
Это интересно Какая ирония: 10 фото, которые доказывают, что у вселенной действительно есть чувство юмора
"Это лампочка, если непонятно"
Фото Nicole Reis
"Хотел перекрыть старую татуировку"
Фото Ashleigh Webb
"Только настоящий мужчина будет носить это с гордостью"
Фото Reyna Givhan
"Не стоило"
Фото Jessica Marie
"Если кто-то забыл, каким был Фредди Меркьюри"
Фото Stewart Anderson
"Чудо-женщина с чудо-рукой"
Фото Stephanie Savage
"Видимо, это должна была быть сцена из "Сияния""
Фото Vilma Kortteisto
"Интересный стиль"
Фото Philip Tarn
"Найдено в Tinder"
Фото Касандра Velazquez
"Разве это не самая реалистичная птица, которую вы когда-нибудь видели?"
Фото Bex Johnstone-Spayne
"Мастер сказал, что сделает тату в акварельном стиле. Вот результат"
Фото Tiffany Hill
"Встретил этого парня, подумал, что это Вин Дизель"
Фото Kimberly Fowler Vanderlick
"Нет слов"
Фото Jenna Arr
"Что я могу сказать, кроме того, что мне жаль?"
Фото Reyna Givhan
"Вот так орел"
Фото Jessica Snow
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