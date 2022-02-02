Конечно, нельзя утверждать, что такие ситуации – это работа высших сил, однако по-другому их объяснить трудно. Развлечения 24 подготовили курьезную подборку подобных совпадений, которые рассмешили соцсети.
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"Это была книга "Дрессировка собак для чайников""
Фото Reddit / tatom
"Надписи на футболках – "Будь другим""
Фото Reddit / yaketysack
"Мир окон"
Фото Reddit / Dwightshruteisanignorantlut
"Какая ирония. Диск 50 Cent теперь стоит 50 центов"
Фото Reddit / veeduber
"Кажется, я делаю что-то не так"
Фото Reddit
"И что теперь делать?"
Фото Reddit
"Эффект домино с мопедами Domino's"
Фото Reddit
"Ручка сломалась"
Фото Reddit / Simpsii
"Спрей против грызения"
Фото Reddit
"Назад в школу"
Фото Reddit / GreyFoxNinjaFan