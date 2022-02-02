Конечно, нельзя утверждать, что такие ситуации – это работа высших сил, однако по-другому их объяснить трудно. Развлечения 24 подготовили курьезную подборку подобных совпадений, которые рассмешили соцсети.

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"Это была книга "Дрессировка собак для чайников""

Фото Reddit / tatom

"Надписи на футболках – "Будь другим""

Фото Reddit / yaketysack

"Мир окон"

Фото Reddit / Dwightshruteisanignorantlut

"Какая ирония. Диск 50 Cent теперь стоит 50 центов"

Фото Reddit / veeduber

"Кажется, я делаю что-то не так"

Фото Reddit

"И что теперь делать?"

Фото Reddit

"Эффект домино с мопедами Domino's"

Фото Reddit

"Ручка сломалась"

Фото Reddit / Simpsii

"Спрей против грызения"

Фото Reddit

"Назад в школу"

Фото Reddit / GreyFoxNinjaFan

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