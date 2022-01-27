Авторы проекта Yup That Exists ("Да, это существует") в разных соцсетях рассказывают об удивительных и интересных вещах, в существование которых бывает довольно трудно поверить. Даже если вам кажется, что вы уже видели все, там точно найдется что-нибудь, что может удивить.

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