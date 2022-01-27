Автори проєкту Yup That Exists ("Так, це існує") у різних соцмережах розповідають про дивні та цікаві речі, в існування яких буває досить важко повірити. Навіть якщо вам здається, що ви вже бачили все, там точно знайдеться щось, що може здивувати.

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