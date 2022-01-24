Шалений мороз, величезні кучугури снігу та брили льоду можуть бути дуже красивими, але на них краще дивитися на фото. Таку погоду варто "пересидіти" у теплій домівці, до того ж в інтернеті є величезна кількість світлин, які повною мірою передають атмосферу справжньої лютої зими. Обережно, замерзнути можна лише від одного погляду.

Це цікаво Жінка спокійно робила селфі на даху своєї машини, поки та провалювалася під лід: курйозне відео

"Після прогулянки з собакою"

Фото Reddit / Forrestape

"Ззовні так холодно, що віконні рами всередині покрилися інеєм"

Фото Reddit / Unique_the_Vision

"Як замерзла вода на озері біля мого дому"

Фото Reddit / BigDaddyDench

"На моєму будинку утворилися красиві, але дуже моторошні бурульки"

Фото Reddit / cthus888

"Паста "Тундра""

Фото Reddit / Diagonalizer

"Мій тато виливає окріп в дуже холодний день"

Фото Reddit / up_a_random_tree

"Колючий лід утворився на моєму паркані"

Фото Reddit / Nvermind08

"Це дерево дивним чином рухнуло від важкості снігу"

Фото Reddit / pluey200

"Зимовий апокаліпсис"

Фото Reddit / DefinitleyNot203Eels

"Це Канада. Побачив таку картину під час катання на лижах"

Фото Reddit / fpshadow26

"Коли вітер зустрічається з крижаним дощем"

Фото Reddit / shaniho

"Безкрайній засніжений ліс у Фінляндії"

Фото Reddit / mrvxv

"Забудьте про холод і займіться серфінгом на озері, – казали вони. Буде весело, – казали вони"

Фото Reddit / YonomellamoJavier

"Побачив це дерево дорогою на роботу"

Фото Reddit / bigglett

"Ранковий морозний візерунок на моїй машині"

Фото Reddit / CalTech0003