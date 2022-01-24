Безумный мороз, огромные сугробы снега и глыбы льда могут быть очень красивыми, но на них лучше смотреть на фото. Такую погоду стоит "пересидеть" в теплом доме, к тому же в интернете есть множество фотографий, которые в полной мере передают атмосферу настоящей лютой зимы. Осторожно, замерзнуть можно уже от одного взгляда.

Это интересно Женщина спокойно делала селфи на крыше машины, пока та проваливалась под лед: курьезное видео

"После прогулки с собакой"

Фото Reddit / Forrestape

"Снаружи так холодно, что оконные рамы внутри покрылись инеем"

Фото Reddit / Unique_the_Vision

"Как замерзла вода на озере возле моего дома"

Фото Reddit / BigDaddyDench

"На моем доме образовались красивые, но очень жуткие сосульки"

Фото Reddit / cthus888

"Паста "Тундра""

Фото Reddit / Diagonalizer

"Мой папа выливает кипяток в очень холодный день"

Фото Reddit / up_a_random_tree

"Колючий лед образовался на моем заборе"

Фото Reddit / Nvermind08

"Это дерево странным образом рухнуло от тяжести снега"

Фото Reddit / pluey200

"Зимний апокалипсис"

Фото Reddit / DefinitleyNot203Eels

"Это Канада. Увидел такую ​​картину во время катания на лыжах"

Фото Reddit / fpshadow26

"Когда ветер встречается с ледяным дождем"

Фото Reddit / shaniho

"Бескрайний заснеженный лес в Финляндии"

Фото Reddit / mrvxv

"Забудьте о холоде и займитесь серфингом на озере, – говорили они. Будет весело, – говорили они"

Фото Reddit / YonomellamoJavier

"Увидел это дерево по дороге на работу"

Фото Reddit / bigglett

"Утренний морозный узор на моей машине"