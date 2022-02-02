Звісно, не можна стверджувати, що такі ситуації – це робота вищих сил, однак по-іншому їх пояснити важко. Розваги 24 підготували курйозну добірку подібних збігів, які розсмішили соцмережі.

Це цікаво Навіть не віриться: 15 речей, про існування яких ви могли не знати

"Це була книга "Дресирування собак для чайників""

Фото Reddit / tatom

"Написи на футболках – "Будь іншим""

Фото Reddit / yaketysack

"Світ вікон"

Фото Reddit / Dwightshruteisanignorantlut

"Яка іронія. Диск 50 Cent тепер коштує 50 центів"

Фото Reddit / veeduber

"Здається, я роблю щось не так"

Фото Reddit

"І що тепер робити?"

Фото Reddit

"Ефект доміно з мопедами Domino's"

Фото Reddit

"Ручка зламалася"

Фото Reddit / Simpsii

"Спрей проти гризіння"

Фото Reddit

"Назад у школу"

Фото Reddit / GreyFoxNinjaFan

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