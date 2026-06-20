Наступити у відповідь на ногу, не проходити крізь "чортові ворота", не показувати щось погане на собі – у дитинстві такі дії здавалися справжніми законами. Сьогодні 24 Канал вирішив згадати найпопулярніші дивні дворові забобони та ритуали.

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Дитячі забобони, які ми забрали у доросле життя

Ну, можливо, не всі забрали, але деякі пам'ятаємо у дорослому віці – це точно. І перше, що спало ну думку – наступи іншому на ногу. Пам'ятаєте цей прикол, коли вам хтось наступив на ногу, то треба було легенько у відповідь наступити йому також на ногу. От тільки не пам'ятаємо, що це означало? Від чого ритуал?

У дитинстві також було неприйнятним переступати через когось. І якщо таке ставалося, то треба було обов'язково переступити назад. А все чому? Тому що нібито людина не буде рости, якщо через неї переступити.

З покоління у покоління передавався забобон щодо опори лінії електропередач у формі букви "Л". Це називали "чортовими воротами", через які заборонено було проходити. Начебто станеться щось погане.



Забобон про чортові ворота / Фото з соцмереж

А оце було на щастя – доторкнутися чи наступити на предмет певного кольору. Наприклад, доторкнутися до червоного стовба – до удачі. Було таке у вас?

Якщо впали ключі, то треба було тричі по них постукати ногою, щоб не загубилися потім. Хтось досі так робить.

А ще в дитинстві було поганою прикметою щось показувати негарне на собі. Наприклад, якусь хворобу. А якщо вже і показав, то треба було нібито це зняти з себе та уявно здути вбік.

У підлітковому віці почали звертати увагу на те, щоб не сидіти на кутку столу. Це погана прикмета, бо не вийдеш заміж чи не одружишся. Хто це все вигадував?

Міфи з дитинства, у які ми щиро вірили

Нещодавно 24 Канал розповідав вам ще й про різні міфи, у які ми щиро вірили у дитинстві. Наприклад, нас лякали тим, що якщо проковтнути жуйку, то вона буде перетравлюватися сім років, саме чомусь сім років, або прилипне до шлунка.

Або ми чомусь були впевнені, що блискавка не вдаряє в одне і те саме місце, хоча це абсолютно не так. Ну, і найулюбленіше – про голку, яка заходить у п'ятку й потім добирається аж до серця. В якому віці ви дізналися, що це міф?