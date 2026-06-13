Наприклад, люди можуть боятися того, що за ними спостерігає качка чи гусак. Хтось боїться вигляду ґудзиків, а хтось – повітряних кульок. Деякі фобії визнані офіційно, деякі – ні, пише Mental Health.

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Анатидаєфобія

Це страх, що за вами спостерігає качка, гусак чи лебідь. Як окремою фобією, то цей страх офіційно не виділяється і входить до орнітофобії – ірраціональної боязні будь-яких птахів. Такий страх може виникнути після невдалої зустрічі з кимось з пернатих.

Арахібутирофобія

Це не просто страх предметів чи живих істот, а й самої дії. Це страх того, що до піднебіння прилипне арахісова паста. Але цьому страху є цілком логічне пояснення – людина може боятися того, що задихнеться через липку текстуру пасти.

Кумпунофобія

Люди з кумпунофобією можуть відчувати тривогу, занепокоєння або страх від вигляду або текстури ґудзиків на одязі. Зазвичай вони уникають одягу з ґудзиками, обираючи речі на блискавках або липучках.



Як називається фобія, коли бояться ґудзиків / Фото Magnific

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Глобофобія

Люди з глобофобією бояться повітряних кульок, які зазвичай можна побачити на дитячому дні народження. Деякі люди особливо бояться, що повітряні кульки зненацька лопнуть або що їх хтось лопне поруч.

Гіпопотомонстросесквіпедаліофобія

Іронічно ця названа пов'язана зі страхом довгих слів. Відраза до довгих слів частіше зустрічається у людей з дислексією або тих, хто відчував сором через неправильну вимову під час читання вголос на публіці.

Пупафобія

Якщо ви боїтеся ляльок, манекенів чи маріонеток, то у вас пупафобія. Як і педіофобія (страх ляльок), вона частіше зустрічається у дітей, але дорослі також можуть на це страждати.

Які існують забобони у світі?

І хоча забобони та фобії – це різні явища, все ж вони мають спільний корінь – це своєрідна спроба впоратися з невизначеністю та чимось невідомим. У світі існує безліч забобонів, в які люди щиро вірять, передає 24 Канал. Наприклад, число чотири, яке в мандаринській, японській та корейській мовах звучить подібно до слова "смерть", у багатьох країнах Східної Азії традиційно викликає занепокоєння. У них навіть пропускають 4 поверх у ліфтах та багатоквартирних будинках.

А у Німеччині вважається поганою прикметою цокатися водою. Цей жест символізує побажання смерті або нещастя присутнім. В Іспанії бояться не п'ятниці 13-го, а вівторка 13-го. У цей день ніхто ніколи не одружується.