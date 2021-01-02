Зустріти Санта-Клауса – мрія багатьох дітей та найяскравіша подія року, але для інших – це може обернутися жахом.

В західних країнах вже понад 100 років сім'ї водять дітей фотографуватися з Санта-Клаусом. Різдвяні фото – частина сімейних традицій. Діти дуже раді бачити Санту, адже у них є можливість поговорити з ним про те, що вони хочуть отримати на Різдво.

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Деякі діти обіймаються із Сантою, ніби давно втрачені родичі, яких вони люблять і обожнюють. Інші – обережно підходять, так ніби Санта-Клаус може вибухнути або зникнути в будь-який момент.

Деяким дітям властивий страх. Звичайно, що коли вони виростуть – полюблять Санту. Але поки що дивний чоловік з довгою бородою в червоному костюмі зовсім не вселяє довіри малюкам. Тож зустріч із Сантою виявляється нестерпною процедурою для цих дітей, які залишаються в сльозах після фотографування з ним.

Розваги 24 пропонують вашій увазі добірку фотографій, на яких залякані діти істерично плачуть при зустрічі із Санта-Клаусом.