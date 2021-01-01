2020 рік був непростим та доволі стресовим. Підготовка до новорічних свят стала ледь не найкращою порою, адже усі ми сподівалися, що разом із 2020 закінчиться і черга невдач. Попри усю магію та настрій цього часу, без курйозів на свята, звичайно, не обійшлося.

Щось подібне, мабуть, траплялося із кожним – не пощастило з погодою, обрали невдалий подарунок чи випадково втнули якусь дурницю. BoredPanda підготувала добірку найсмішніших святкових фейлів. Тому, якщо свята минули не так, як вам того хотілося, перегляньте її, і переконайтеся, що завжди буває гірше чи безглуздіше. Дивіться також: Різдвяні жарти: добірка найсмішніших новорічних подарунків "Я намагався запакувати різдвяний подарунок" "Моя 81-річна бабуся придбала собі цікавий светр на Різдво" "Моя сестра поїхала зустрічати Новий рік на північ Ісландії. Ось що видно з її вікна" "Подивіться на ці святкові татуювання. Тепер ми не можемо їх відмити" "Сьогодні намагався сфотографувати свого собаку, щоб зробити милу святкову листівку для друзів. Ось що в мене вийшло" "На Різдво мій тато отримав у подарунок такий самий одяг, як той, що був на ньому" "Кіт зіпсував сімейні різдвяні фото" "Невістка на кожне Різдво дарує мені пляшку японського віскі. Напевно, цього року вона не дуже уважно його обирала, адже подарувала мені пляшку соєвого соусу за 50 доларів" "Мої батьки подарували мені джойстик для PS5 на Різдво. Але у мене немає PlayStation 5" "Що ж, повернемося до відеоігор та пива" "Те, що я замовив і те, що я отримав" "Цього Різдва я залишився без коліс. Веселих свят!" "Щороку ми влаштовуємо конкурс на найкращий пряниковий будиночок, і щороку я програю" "Моя дружина розпочала малювати прикраси на Різдво, і зрозуміла, що намалювала пташку догори ногами лише після того, як закінчила" "Я 23-річний чоловік, який може полагодити двигун, виготовити власні деталі та керувати будь-яким транспортом. Але у мене ніколи не виходить запакувати різдвяний подарунок" "Вона не була увімкнена, поруч ніхто не стояв. Вона просто розбилася. Якраз на свята" "Брат отримав нову сорочку на Різдво" "Без коментарів" "Дружина використовує парфуми, які я подарував їй на Різдво, як освіжувач повітря" "Очікування і реальність. Хоча чого ще можна було хотіти від іграшки про 2020 рік?" "Різдвяний подарунок від моїх друзів у небі" "Коли ваша собака вирішує погризти подарунок для сина в переддень Різдва" "Щасливого Різдва" "Обмін подарунками брата і сестри" Сподіваємося, що ваші свята проходять краще!