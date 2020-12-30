Новий Рік наближається, а під ялинками з'являється все більше яскравих пакунків. Якщо ви досі не знаєте, чим потішити рідних та близьких на свята – ми продовжуємо пропонувати ідеї веселих та креативних подарунків.

Вчора Розваги 24 показали першу частину добірки найсмішніших новорічних та різдвяних подарунків від BoredPanda. Сьогодні на вас чекає нова порція цікавих сюрпризів від людей з мережі. Дивіться також: Різдвяні жарти: добірка найсмішніших новорічних подарунків – частина 1 "Подарунок для дружини та дітей (квитки у Діснейленд) вже тиждень висить на ялинці, а вони нічого не підозрюють" "Цілий тиждень мій друг говорив, що на Різдво подарує мені навичку. Нарешті я зрозумів чому – це набір для відмикання замків. А всередині – справжній подарунок" "Я купив телевізор для батьків, але вони думають, що там щось інше" "Це домашні капці, які виглядають як моя собака" "На Чорну п'ятницю брат купив мені кілька ігор, одразу ж запакував і подарував, але сказав, що відкрити їх можна буде лише на Різдво. Я дивлюся на них вже 3 тижні" "Цього року я відповідав за пакування подарунків" "Це 100 купюр по 1 долару в індивідуальній обгортці" "Від радісного шоку до розчарування минула рівно хвилина" "Цей різдвяний олень заховав 12 подарунків для моєї дружини" "Мій свекор та його онучка постійно запаковують подарунки так, щоб їх було дуже важко відкрити. Цього року у них була однакова ідея" "Я витратив більше часу, ніж очікував, але нарешті запакував подарунковий сертифікат" "Ось що я отримала у подарунок" "Бажаю вам так само радіти дрібницям" "Напис на моєму новому ланч-боксі: "Людські органи для трансплантації" "Я купив лише бомбочку для ванни, але запакував її у найбільшу коробку, яку зміг знайти" "Несподіваний різдвяний подарунок від мого друга" "Мій тато отримав на Різдво спальний костюм" "Мій 17-річний брат попросив подарувати йому на Різдво гроші. Що ж, для цього йому доведеться попрацювати" "Хм, напевно там велосипед" "Веселого Різдва, братику" "Я заховав подарунок у цьому відрі з цементом"