Рождественские шутки: подборка смешных новогодних подарков – часть 2
Новый Год приближается, а под елками появляется все больше ярких свертков. Если вы еще не знаете, чем порадовать родных и близких на праздники – мы продолжаем предлагать идеи веселых и креативных подарков.
Вчера Развлечения 24 показали первую часть подборки смешных новогодних и рождественских подарков от BoredPanda. Сегодня вас ждет новая порция интересных сюрпризов от людей из сети.
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"Подарок для жены и детей (билеты в Диснейленд) уже неделю висит на елке, а они ничего не подозревают"
"Целую неделю мой друг говорил, что на Рождество подарит мне новый навык. Наконец то я понял почему – это набор для отпирания замков. А внутри – настоящий подарок"
"Я купил телевизор для родителей, но они думают, что там что-то другое"
"Это домашние тапочки, которые выглядят как моя собака"
"На Черную пятницу брат купил мне несколько игр, сразу же упаковал и подарил, но сказал, что открыть их можно будет только на Рождество. Я смотрю на них уже 3 недели"
"В этом году я отвечал за упаковку подарков"
"Это 100 купюр по 1 доллару в индивидуальной обертке"
"От радостного шока до разочарования прошла ровно минута"
"Этот рождественский олень спрятал 12 подарков для моей жены"
"Мой свекор и его внучка постоянно упаковывают подарки так, чтобы их было очень трудно открыть. В этом году у них была одинаковая идея"
"Я потратил больше времени, чем ожидал, но наконец упаковал подарочный сертификат"
"Вот что я получила в подарок"
"Желаю вам так же радоваться мелочам"
"Надпись на моем новом ланч-боксе: "Человеческие органы для трансплантации"
"Я купил только бомбочку для ванны, но упаковал ее в самую коробку, которую смог найти"
"Неожиданный рождественский подарок от моего друга"
"Мой папа получил на Рождество спальный костюм"
"Мой 17-летний брат попросил подарить ему на Рождество деньги. Что ж, для этого ему придется поработать"
"Хм, наверное там велосипед"
"Веселого Рождества, братик"
"Я спрятал подарок в этом ведре с цементом"
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