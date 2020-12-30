Новый Год приближается, а под елками появляется все больше ярких свертков. Если вы еще не знаете, чем порадовать родных и близких на праздники – мы продолжаем предлагать идеи веселых и креативных подарков.

Вчера Развлечения 24 показали первую часть подборки смешных новогодних и рождественских подарков от BoredPanda. Сегодня вас ждет новая порция интересных сюрпризов от людей из сети. Смотрите также: Рождественские шутки: подборка самых смешных новогодних подарков – часть 1 "Подарок для жены и детей (билеты в Диснейленд) уже неделю висит на елке, а они ничего не подозревают" "Целую неделю мой друг говорил, что на Рождество подарит мне новый навык. Наконец то я понял почему – это набор для отпирания замков. А внутри – настоящий подарок" "Я купил телевизор для родителей, но они думают, что там что-то другое" "Это домашние тапочки, которые выглядят как моя собака" "На Черную пятницу брат купил мне несколько игр, сразу же упаковал и подарил, но сказал, что открыть их можно будет только на Рождество. Я смотрю на них уже 3 недели" "В этом году я отвечал за упаковку подарков" "Это 100 купюр по 1 доллару в индивидуальной обертке" "От радостного шока до разочарования прошла ровно минута" "Этот рождественский олень спрятал 12 подарков для моей жены" "Мой свекор и его внучка постоянно упаковывают подарки так, чтобы их было очень трудно открыть. В этом году у них была одинаковая идея" "Я потратил больше времени, чем ожидал, но наконец упаковал подарочный сертификат" "Вот что я получила в подарок" "Желаю вам так же радоваться мелочам" "Надпись на моем новом ланч-боксе: "Человеческие органы для трансплантации" "Я купил только бомбочку для ванны, но упаковал ее в самую коробку, которую смог найти" "Неожиданный рождественский подарок от моего друга" "Мой папа получил на Рождество спальный костюм" "Мой 17-летний брат попросил подарить ему на Рождество деньги. Что ж, для этого ему придется поработать" "Хм, наверное там велосипед" "Веселого Рождества, братик" "Я спрятал подарок в этом ведре с цементом"