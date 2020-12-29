Все мы традиционно дарим подарки близким на День святого Николая, Новый Год или Рождество. Придумать идею подарка бывает трудно, но люди из этой подборки справились с этой задачей очень креативно и весело.

Конечно, все любят получать и дарить полезные и практичные вещи. Но смешные и даже нелепые подарки также стоят нашего внимания. Техника ломается, красивая одежду изнашивается, а воспоминания о каких-либо носках с вашим портретом заставят улыбнуться даже спустя годы. BoredPanda подготовила подборку смешных подарков, которыми люди поделились в сети. Читайте также: Хотели празднично украсить, а получилась пошлость и уродство: подборка новогодних фейлов "Сказала своему парню, что хочу получить бургер на Рождество" "Уже 7 лет подряд брат дарит мне такую футболку" "Мой подарок от бабушки и дедушки" "Я изучаю морскую биологию, и мои двоюродные братья решили подарить мне вот такие домашние тапочки" "Свеча PS5 – пахнет так, как будто ты этого не получишь" "Мои родители выходят на пенсию, и планируют много путешествовать. Мой брат подарил им такой чемодан" "Мой папа – мастер упаковки подарков. В этом году он сделал отверстие в куске дерева и поставил туда коробочку с кольцом для моей мамы" "Только что упаковал подарок для сестры. Там ожерелье, а вы о чем подумали?" "Каждый год я упаковываю подарки так, чтобы трудно было понять, что внутри. Но в этот раз я зашел слишком далеко" "Мне 29 лет, и вот что 9-летний племянник подарил мне на Рождество" "Я сказала папе, что не смогу приехать домой на Рождество. А затем проехала 3 тысячи миль и залезла в коробку возле елки" "Я купил брату тримеры для деревьев, и упаковал их вот так" "Я подарил маме эту кружку 2 года назад, а она до сих пор ничего не заметила" "Подарок от бабушки" "Мой рождественский подарок" "Одеяло, которое подарил мне муж. Это его лицо" "В моей семье принято интересно маскировать подарки. Я упаковывал это на протяжении 80 часов" "От 2020 сложно было ждать чего-то другого" "Я спрятал подарок для брата в цемент" "Брат моей подруги получил новый чемодан" "В этом году я потерял зуб и сделал несколько глупых фотографий. Жена заказала вот такие носки, чтобы подарить их моей маме" "Мой коллега сказал, что у меня нет праздничного настроения, поэтому я подготовил ему подарок" "Мой друг упаковал подарки для своей жены. Слева – духи, справа – свитер" "Папа моего друга получил на Рождество футболку для измерения длины бороды" "Каждый год мы устраиваем Тайного Санту и Тайного сатану. Санта дарит классные подарки, а сатана – не очень. Угадайте от кого я получил этот свитер?" "Мне подарили гигантский рулон туалетной бумаги" "Мой друг получил это от своей жены на Рождество" "Важный урок 2020-го года: если вы позволяете своему брату уродливо вас сфотографировать, будьте готовы, что получите такую кружку на Рождество" "Каждый год мой друг дарит мне бутылку рома, но каждый раз креативно ее упаковывает" "Я хорошенько выпил прежде чем заказать подарок для брата на Рождество" Вторую часть подборки ждите завтра на Развлечениях 24. Желаем вам хороших подарков!