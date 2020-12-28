Иногда большинство из нас просто желает красиво украсить все к новогодним праздникам, но что-то может пойти не так, как планировалось и тогда получается непотребство и уродство. А когда вы в последний раз смеялись, глядя на обычную елку?

Праздники уже близко, витрины магазинов украшены сверкающей иллюминацией, и пора бы уже задуматься о новогоднем декоре и у себя дома. Ведь рождественские декорации и новогодние украшения, как в интерьерах домов, так и в оформлении улиц, призваны создать праздничное настроение.

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Но достичь поставленной цели получается не всегда. В попытке украсить свой дом или город люди создают смехотворные непотребства и уродства.

Развлечения 24 предлагают подборку неудачных новогодних украшений со всего мира, которых, возможно, вы сможете избежать планируя свои праздники.