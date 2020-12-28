Інколи більшість з нас просто бажає гарно прикрасити все до новорічних свят, але щось може піти не так, як планувалося і тоді виходить непотребство та потворність. А коли ви востаннє сміялись, дивлячись на звичайну ялинку?

Свята вже близько, вітрини магазинів прикрашені блискучою ілюмінацією, і пора б вже задуматися про новорічний декор і у себе вдома. Адже різдвяні декорації та новорічні прикраси, як в інтер'єрах будинків, так і в оформленні вулиць, покликані створити святковий настрій у всіх від малого до великого.

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Але досягти поставленої мети виходить не завжди. У спробі прикрасити свій будинок чи місто люди створюють сміховинні непотребства і потворства.

Розваги 24 пропонують добірку невдалих новорічних прикрашань з усього світу, яких, можливо, ви зможете уникнути плануючи свої свята.