Спальна кімната призначена для відпочинку і релаксації і, можливо, це найзручніше місце у вашому домі, але здається, що підтримка її в чистоті і порядку не для всіх є пріоритетом. Тож, якщо вам здається, що ваша спальня не надто чиста – не переймайтесь, можливо, це колись зіграє вам на руку.

Якщо ви думаєте, що у вашій спальні безлад, у нас є декілька зображень, які дозволять вам побачити цей безлад в перспективі. Bed SOS оголосив конкурс на пошук найбруднішої спальні в Британії, і у них є переможець.

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Британці не соромлячись ділились фотографіями своїх спалень. Тож якщо ви вважаєте кімнату ваших дітей-підлітків брудною – подивіться на найбрудніші спальні Великобританії. Деякі з них вражають купами недоїдків від продуктів на винос і брудною білизною. На шокуючих фотографіях видно коробки з-під піци, купи брудного одягу і порожні обгортки від солодощів.

Ми отримали понад 300 робіт з усієї країни, і головний приз був присуджений Сарі з Північної Ірландії, чия брудна спальня дала б Оскару Гроучу можливість виграти гроші!

– повідомляє Bedsos.

Срібні переможці:

Це чистий день для мене!, –

зізналася Одрі з Дербішира, коли вона представила свою фотографію.

Я не наважуюсь увійти у спальню сина,

– каже Клер з Фарнхема.

Але перегляд фотографій від усіх номінантів викликає питання – чи дійсно тут є переможці?