Конкурс на самую грязную спальную комнату 2020 года: фото победителей
Спальная комната предназначена для отдыха и релаксации и, возможно, это самое удобное место в вашем доме, но кажется, что поддержание ее в чистоте и порядке не для всех является приоритетом. Поэтому, если вам кажется, что ваша спальня не слишком чистая – не переживайте, возможно, это когда-то сыграет вам на руку.
Если вы думаете, что в вашей спальне беспорядок, у нас есть несколько изображений, которые позволят вам увидеть этот беспорядок в перспективе. Bed SOS объявил конкурс на поиск самой грязной спальни в Британии, и у них есть победитель.
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Британцы не стесняясь делились фотографиями своих спален. Так что если вы считаете комнату ваших детей-подростков грязной – посмотрите на самые грязные спальни Великобритании. Некоторые из них поражают кучами объедков от продуктов на вынос и грязным бельем. На шокирующих фотографиях видны коробки из-под пиццы, кучи грязной одежды и пустые обертки от сладостей.
Мы получили более 300 работ со всей страны, и главный приз был присужден Саре из Северной Ирландии, чья грязная спальня дала бы Оскару Гроучу возможность выиграть деньги!
– сообщает Bedsos.
Серебряные победители:
Это чистый день для меня!,
– призналась Одри из Дербишира, когда она представила свою фотографию.
Я не решаюсь войти в спальню сына,
– говорит Клэр из Фарнхема.
Но просмотр фотографий всех номинантов вызывает вопрос – действительно ли здесь есть победители?
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