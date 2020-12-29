Усі ми традиційно даруємо подарунки близьким на День святого Миколая, Новий Рік чи Різдво. Вигадати ідею подарунку буває важко, але люди з цієї добірки впорались із цим завданням дуже креативно та весело.

Звичайно, усі люблять отримувати та дарувати корисні та практичні речі. Але смішні та іноді безглузді подарунки також вартують нашої уваги. Техніка ламається, красивий одяг зношується, а спогади про які-небудь шкарпетки з вашим портретом змусять посміхнутися навіть через роки. BoredPanda підготувала добірку найсмішніших подарунків, якими люди поділились у мережі. Читайте також: Хотіли святково прикрасити, а вийшла вульгарність і потворність: добірка новорічних фейлів "Сказала своєму хлопцеві, що хочу отримати бургер на Різдво" "Вже 7 років поспіль брат дарує мені таку футболку" "Мій подарунок від бабусі та дідуся" "Я вивчаю морську біологію, і мої двоюрідні брати вирішили подарувати мені ось такі домашні капці" "Свічка PS5 – пахне так, ніби ти цього не отримаєш" "Мої батьки виходять на пенсію, і планують багато подорожувати. Мій брат подарував їм таку валізу" "Мій тато – майстер пакування подарунків. Цього року він зробив отвір у шматку дерева та поставив туди коробочку з каблучкою для моєї мами" "Щойно запакував подарунок для сестри. Там намисто, а ви про що подумали?" "Щороку я запаковую подарунки так, щоб важко було зрозуміти, що всередині. Але цього разу я зайшов занадто далеко" "Мені 29 років, і ось що 9-річний племінник подарував мені на РІздво" "Я сказала татові, що не зможу приїхати додому на Різдво. А тоді проїхала 3 тисячі миль і залізла в коробку біля ялинки" "Я купив братові тримери для дерев, і запакував їх ось так" "Я подарував мамі цю чашку 2 роки тому, а вона досі нічого не помітила" "Подарунок від бабусі" "Мій різдвяний подарунок" "Ковдра, яку подарував мені чоловік. Це його обличчя" "У моїй родинні заведено цікаво маскувати подарунки. Я пакував це протягом 80 годин" "Від 2020 важко було чекати чогось іншого" "Я заховав подарунок для брата у цемент" "Брат моєї подруги отримав нову валізу" "Цього року я втратив зуб і зробив декілька безглуздих фотографій. Дружина замовила ось такі шкарпетки, щоб подарувати їх моїй мамі" "Мій колега сказав, що у мене немає святкового настрою, тому я загорнув йому подарунок" "Мій друг запакував подарунки для своєї дружини. Зліва – парфуми, справа – светр" "Тато мого друга отримав на Різдво футболку для вимірювання довжини бороди" "Щороку ми влаштовуємо Таємного Санту і Таємного сатану. Санта дарує класні подарунки, а сатана – не дуже. Відгадайте від кого я отримав цей светр?" "Мені подарували гігантський рулон туалетного паперу" "Мій друг отримав це від своєї дружини на Різдво" "Важливий урок 2020-го року: якщо ви дозволяєте своєму брату потворно вас сфотографувати, будьте готові, що отримаєте таку чашку на Різдво" "Щороку мій друг дарує мені пляшку рому, але щоразу креативно її запаковує" "Я добряче випив перед тим, як замовити подарунок для брата на Різдво" Другу частину добірки чекайте завтра на Розвагах 24. Бажаємо вам хороших подарунків!