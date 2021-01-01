2020 был непростым и довольно стрессовым. Подготовка к новогодним праздникам стала чуть ли не лучшей порой, ведь все мы надеялись, что вместе с 2020 закончится и очередь неудач. Несмотря на всю магию и настроение этого времени, без курьезов на праздники, конечно, не обошлось.

Нечто подобное, наверное, случалось с каждым – не повезло с погодой, выбрали неудачный подарок, случайно учудили какую-нибудь глупость. BoredPanda подготовила подборку самых смешных праздничных фейлов. Поэтому, если праздники прошли не так, как вам того хотелось, посмотрите ее, и убедитесь, что всегда бывает еще хуже или глупее. Смотрите также: Рождественские шутки: подборка смешных новогодних подарков "Я пытался упаковать рождественский подарок" "Моя 81-летняя бабушка купила себе интересный свитер на Рождество" "Моя сестра уехала встречать Новый год на север Исландии. Вот что видно из ее окна" "Посмотрите на эти праздничные татуировки. Теперь мы не можем их отмыть" "Сегодня пытался сфотографировать свою собаку, чтобы сделать милую праздничную открытку для друзей. Вот что у меня получилось" "На Рождество мой папа получил в подарок такую ​​же одежду, как та, что была на нем" "Кот испортил семейные рождественские фото" "Невестка на каждое Рождество дарит мне бутылку японского виски. Наверное, в этом году она не очень внимательно его выбирала, ведь подарила мне бутылку соевого соуса за 50 долларов" "Мои родители подарили мне джойстик для PS5 на Рождество. Но у меня нет PlayStation 5" "Что ж, вернемся к видеоиграм и пиву" "То, что я заказал и то, что я получил" "В это Рождество я остался без колес. Веселых праздников!" "Каждый год мы устраиваем конкурс на лучший пряничный домик, и каждый год я проигрываю" "Моя жена начала разрисовывать игрушки на Рождество, и поняла, что нарисовала птицу вверх ногами только после того, как закончила" "Я 23-летний мужчина, который может починить двигатель, изготовить собственные детали и управлять любым транспортом. Но у меня никогда не получается упаковать рождественский подарок" "Она не была включена, рядом никто не стоял. Она просто разбилась. Именно на праздники" "Брат получил новую рубашку на Рождество" "Без комментариев" "Жена использует духи, которые я подарил ей на Рождество, как освежитель воздуха" "Ожидание и реальность. Хотя чего еще можно было хотеть от игрушки про 2020 год?" "Рождественский подарок от моих друзей в небе" "Когда ваша собака решает погрызть подарок для сына накануне Рождества" "Счастливого Рождества" "Обмен подарками брата и сестры" Надеемся, что ваши праздники проходят лучше!