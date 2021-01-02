Встретить Санта-Клауса – мечта многих детей и самое яркое событие года, но для других – это может обернуться ужасом.

В западных странах уже более 100 лет семьи водят детей фотографироваться с Санта-Клаусом. Рождественские фото – часть семейных традиций. Дети очень рады видеть Санту, ведь у них есть возможность поговорить с ним о том, что они хотят получить на Рождество.

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Некоторые дети обнимаются с Сантой, будто давно потерянные родственники, которых они любят и обожают. Другие осторожно подходят, так будто Санта-Клаус может взорваться или исчезнуть в любой момент.

Некоторым детям свойствен страх. Конечно, что когда они вырастут – полюбят Санту. Но пока что странный мужчина с длинной бородой в красном костюме вовсе не внушает доверия малышам. Поэтому встреча с Сантой оказывается невыносимой процедурой для этих детей, которые остаются в слезах после фотографирования с ним.

Развлечения 24 предлагают вашему вниманию подборку фотографий, на которых запуганные дети истерически плачут при встрече с Санта-Клаусом.