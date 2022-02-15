За вимкнення світла: британець отримав чек на 2 трильйони фунтів стерлінгів компенсації

Британець Гарет Г'юз кілька днів прожив без електрики вдома. Після цього енергетична компанія розіслала постраждалим грошові компенсації, і чоловік отримав чек на 2 трильйони фунтів стерлінгів.

Компенсація на трильйони

Відключення електрики відбулося ще у листопаді 2021 року і було пов'язане зі штормовим циклоном Арвен, унаслідок якого, до слова, десятки британців на 3 дні застрягли у пабі. Гарет Г'юз залишався вдома, але йому довелося обходитися без необхідних зручностей.

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Усе минулося, а згодом енергетична компанія почала розсилати чеки з грошовими компенсаціями. Нещодавно Гарет також отримав свій чек, у якому була просто космічна сума – 2 324 252 080 110 фунтів стерлінгів (3,145 трильйона доларів або 89,765 трильйона гривень).

Чоловік опублікував фото чека у твітері, додавши кумедне звернення до компанії: "Перед тим, як його оформлю, ви на 100 відсотків впевнені, що можете собі це дозволити?".

Чек на понад 2 трильйони фунтів стерлінгів / Фото Гарета Г'юза

Як виявилося пізніше, чоловік був не єдиним, хто отримав чек на схожу шалену суму. Таких щасливчиків було 74. Енергетична компанія відреагувала на ситуацію, назвавши її "канцелярською помилкою" – замість суми компенсації у чеках вказали реєстраційні номери лічильників.

Як тільки це з'ясувалося, компанія заблокувала чеки, щоб їх не можна було перевести у готівку, та зв'язалася з усіма своїми клієнтами, які отримали помилкові квитанції. Їм пообіцяли, що вони отримають правильні чеки протягом кількох днів.

Цей курйозний випадок наробив гамору у мережі. Під дописом Гарета користувачі твітера залишали кумедні поради щодо того, як чоловікові варто було вчинити з грошима. До прикладу, один з них запропонував оформити на усю суму 3-відсотковий депозит на 1 годину і заробити майже 8 мільйонів фунтів (10 мільйонів доларів або 309 мільйонів гривень) прибутку.

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