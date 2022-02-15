Неочікувана знахідка

Він зміг побачити її на гальці та камінцях під час відливу. Чоловік підняв кістку та одразу подумав про найгірше. Він припустив, що його знахідка може бути пов'язаною з якимось злочином, тому відніс її до поліції.

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Вона виглядала дуже старою, але я не маю поняття, якою вона була б, якби пролежала у воді лише 2 роки, тож що, якби це було щось зловіще?

– поділився Саймон.

Поліцейські попросили чоловіка показати, де він знайшов кістку, однак тоді вже почався приплив і це місце було глибоко під водою. Тоді правоохоронці надіслали знахідку на лабораторні дослідження.

Кому належала кістка

Вони тривали кілька місяців, після чого Саймону зателефонували, аби він прийшов до поліції та забрав кістку. Там чоловікові повідомили, що він справді знайшов дуже старий предмет і попросили вгадати його вік.

Знайденій кістці приблизно 5000 років / Фото Саймона Ханта

Саймон припустив, що кістка сягає віком до середньовіччя, але це було дуже далеко від правди. Насправді вона належала людині, яка жила у період пізнього британського неоліту – наприкінці кам'яного віку.

Експерти вважають, що ця людина жила між 3516 та 3365 роками до нашої ери. Це означає, що знайдена Саймоном Хантом кістка старша за Стоунхендж у Великій Британії та єгипетські піраміди Гізи.

Археологи не змогли визначити, кому належала кістка – чоловікові чи жінці. Однак, вони вважають, що ріст цієї людини становив приблизно 170 сантиметрів.

Зараз кістка зберігається вдома у чоловіка, а потім, ймовірно, вирушить до музею / Фото Саймона Ханта

Наразі кістка залишається у Саймона, однак він сподівається прилаштувати її у Лондонський музей. Там вже є фрагмент черепа неоліту, датований 3645 – 3600 роками до нашої ери. Він є одним з найстаріших предметів, вилучених з річки Темзи.

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