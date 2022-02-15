Неожиданная находка

Он смог увидеть ее на гальке и камнях во время отлива. Мужчина поднял кость и сразу подумал о самом худшем. Он предположил, что его находка может быть связана с каким-либо преступлением, поэтому отнес ее в полицию.

Это интересно Испанская полиция вернула мужчине вставную челюсть, которую он потерял 11 лет назад

Она выглядела очень старой, но я не имею понятия, какой она была бы, если бы пролежала в воде всего 2 года, поэтому, что если бы это было что-то зловещее?

– поделился Саймон.

Полицейские попросили мужчину показать, где он нашел кость, однако тогда уже начался прилив, и это место было глубоко под водой. Тогда правоохранители отправили находку на лабораторные исследования.

Кому принадлежала кость

Они продолжались несколько месяцев, после чего Саймону позвонили, чтобы он пришел в полицию и забрал кость. Там мужчине сообщили, что он действительно нашел очень старый предмет и попросили угадать его возраст.

Найденной кости примерно 5000 лет / Фото Саймона Ханта

Саймон предположил, что возраст кости уходит в средневековье, но это было очень далеко от правды. На самом деле она принадлежала человеку, жившему в период позднего британского неолита – в конце каменного века.

Эксперты считают, что этот человек жил между 3516 и 3365 годами до нашей эры. Это означает, что найденная Саймоном Хантом кость старше Стоунхенджа в Великобритании и египетских пирамид Гизы.

Археологи затруднились определить, кому принадлежала кость – мужчине или женщине. Однако они считают, что рост этого человека составлял примерно 170 сантиметров.

Сейчас кость хранится дома у мужчины, а затем, вероятно, отправится в музей / Фото Саймона Ханта

Пока что кость остается у Саймона, однако он надеется пристроить ее в Лондонский музей. Там уже есть фрагмент черепа неолита, датированный 3645 – 3600 годами до нашей эры. Он является одним из старейших предметов, извлеченных из реки Темзы.