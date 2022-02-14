Челюсть нашлась спустя 11 лет

Мужчина помнит, что в ту ночь выпил слишком много сидра, от чего ему стало плохо. Британец был вынужден выблевать в мусорку.

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Через некоторое время товарищ Пола спросил, где его зубы, но ответа не последовало. Мужчина долго пытался найти свою вставную челюсть, однако ему это не удалось. Британец вернулся домой в Сталибридж без нее.

Конечно, через 11 лет он и думать забыл о челюсти. Поэтому удивление мужчины, который недавно получил протез по почте, трудно описать.

Оказалось, что челюсть нашли мусорщики на свалке. Они передали ее полиции, где провели ДНК-анализ, установили личность владельца и его адрес в Великобритании.

"Я подумал, что меня разыгрывают, но они действительно прислали мне челюсть. Теперь всем известно о моих знаменитых зубах. Может, мне придется открыть музей зубов Сталибриджа", – шутит Пол Бишоп.