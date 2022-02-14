Щелепа знайшлася через 11 років

Чоловік пам'ятає, що у ту ніч випив забагато сидру, від чого йому стало погано. Британець був змушений виблювати у смітник.

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Через деякий час товариш Пола запитав у нього, де його зуби, але відповіді не було. Чоловік довго намагався знайти свою вставну щелепу, однак йому це не вдалося. Британець повернувся додому до Сталібріджа без неї.

Звісно, за 11 років він і думати забув про щелепу. Тож здивування чоловіка, який лише нещодавно отримав протез поштою, важко описати.

Виявилося, що щелепу знайшли сміттярі на звалищі. Вони передали її поліції, де провели ДНК-аналіз, встановили особу власника і його адресу у Великій Британії.

"Я подумав, що мене розігрують, але вони справді надіслали мені щелепу. Тепер всім відомо про мої знамениті зуби. Може, мені доведеться відкрити музей зубів Сталібріджа", – жартує Пол Бішоп.

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