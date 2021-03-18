Нескінченний пошук ідеального селфі не обходиться без наслідків. Фотографуючись з витворами мистецтва, туристи не задумуються, що ці об'єкти можуть стати "жертвами" такої зйомки в буквальному сенсі слова.

Дуже часто у гонитві за ефектними фотографіями туристи не думають, якої шкоди можуть завдати світовій колекції образотворчого мистецтва. На шляху до найкращого селфі з музейними експонатами нічого не може стати на заваді – ні правила, які забороняють фотографувати, ні мотузки, ні шафи безпеки, ні навіть здоровий глузд.

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Наступні випадки показують, що те, що, на перший погляд, здається ідеальною фотооперацією – може завдати неабиякої шкоди.

Бачу мету – не бачу перешкод

Ефект доміно

Історія сталася на артінсталяції Саймона Берча "Гіперкаїн" на 14-й фабриці в Лос-Анджелесі, США. Дівчина намагалася присісти перед колоною зі скульптурою, щоб сфотографуватися. Вона випадково на неї сперлася, але не втримала рівновагу і впала на один з п'єдесталів, який повалив собою всі інші подібно ефекту доміно.

За словами автора єдиної у своєму роді виставки, яка складалася з витончених скульптур корон, збиток від невдалого фотографування склав понад 200 тисяч доларів.

Зламані пальці ніг

У музеї Gypsotheca Antonio Canova в Поссаньо, Італія, турист з Австрії хотів сфотографуватися зі скульптурою Антоніо Канова 19-го століття. Він приліг на 200-річній експонат, щоб позувати для знімка, та необережно відламав три пальці від ноги історичного твору мистецтва.

Варто зазначити, що статуя Паоліни Бонапарт є оригінальною гіпсовою моделлю, створеною у 1801 році для мармурової скульптури, яка знаходиться в Римській галереї Боргезе.

Селфі у труні



Пошкоджений експонат в Пріораті Прітлвелл / Фото artnet news

Сімейна пара з Великобританії подумала, що було б кумедно сфотографувати свою дитину всередині стародавньої труни в Пріораті Прітлвелл, історичному монастирі недалеко від Лондона. Фотографуючи дитину у саркофазі, чоловік пошкодив експонат, відламавши великий шматок каменю від 800-річної труни з пісковика, яка була знайдена на території музею у 1921 році.

"Зламаний"



Шанхайський музей скла в Китаї / Фото artnet news

Ця "аварія" сталася, коли двоє дітей ганяли галереями під час відвідування Шанхайського музею скла в Китаї. У той час, як вони перестрибнувши через виставковий бар'єр, трощили скульптуру Зачарованого замку казок за 64 тисячі доларів, їх батьки не робили їм жодних зауважень і навіть знімали своїх дітей на смартфони.

Авторка зламаного твору "Ангел чекає" Шеллі Сюе відмовилася реставрувати експонат, на створення якого в неї пішло 2 роки. Натомість вона перейменувала витвір мистецтва на "Зламаний", що є свого роду нагадуванням відвідувачам про необхідність поважати музейні експонати.

Біль Португалії



126-річна статуя португальського короля Себастьяна до та після того, як вона була зруйнована / Фото artnet news

У 2016 році на вокзалі Россіу в Лісабоні, Португалія, 24-річний чоловік виліз на декоративний п'єдестал, де знаходилася 126-річна статуя португальського короля Себастьяна, який правив країною з 1557 по 1578 рік. Намагаючись зробити оригінальне селфі, чоловік повалив всю фігуру на землю, в результаті чого вона розбилася.

Португальський туристичний вебсайт звертає увагу на відсутню статую та просить не робити таких знімків: "Навіть якщо статуї немає, не піддавайтеся спокусі сфотографуватися тут!".

Добре, що копія



Копія давньогрецької статуї П'яного сатира XIX століття / Фото artnet news

Студент, який відвідував академію витончених мистецтв Брера в Мілані, Італія, у спробі зробити незвичайне фото, надумав стрибнути на коліна статуї П'яного сатира XIX століття. Але щось пішло не так. Сатир не витримав лихої долі – у скульптури відламалася нога. На щастя, зламана скульптура була копією оригінального твору епохи еллінізму XIX століття.