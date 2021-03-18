Бесконечный поиск идеального селфи не обходится без последствий. Фотографируясь с произведениями искусства, туристы не задумываются, что эти объекты могут стать "жертвами" такой съемки в буквальном смысле слова.

Очень часто в погоне за эффектными фотографиями туристы не думают, какой вред могут нанести мировой коллекции изобразительного искусства. На пути к лучшему селфи с музейными экспонатами ничего не может помешать – ни правила, которые запрещают фотографировать, ни веревки, ни шкафы безопасности, ни даже здравый смысл.

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Следующие случаи показывают, что, то, что, на первый взгляд, кажется идеальной фотооперацией – может нанести огромный вред.

Вижу цель – не вижу препятствий

Эффект домино

История произошла на арт-инсталляции Саймона Берча "Гиперкаин" на 14-й фабрике в Лос-Анджелесе, США. Девушка пыталась присесть перед колонной со скульптурой, чтобы сфотографироваться. Она случайно на нее оперлась, но не удержала равновесие и упала на один из пьедесталов, который повалил собой все остальные подобно эффекту домино.

По словам автора единственной в своем роде выставки, которая состояла из изящных скульптур корон, ущерб от неудачного фотографирования составил более 200 тысяч долларов.

Сломанные пальцы ног

В музее Gypsotheca Antonio Canova в Поссаньо, Италия, турист из Австрии хотел сфотографироваться со скульптурой Антонио Канова 19-го века. Он прилег на 200-летний экспонат, чтобы позировать для снимка, и неосторожно отломил три пальца от ноги исторического произведения искусства.

Стоит отметить, что статуя Паолины Бонапарт является оригинальной гипсовой моделью, созданной в 1801 году для мраморной скульптуры, которая находится в Римской галерее Боргезе.

Селфи в гробу



Поврежденный экспонат в Приорате Притлвелл / Фото artnet news

Семейная пара из Великобритании подумала, что было бы забавно сфотографировать своего ребенка внутри древнего гроба в Приорате Притлвелл, историческом монастыре недалеко от Лондона. Фотографируя ребенка в саркофаге, мужчина повредил экспонат, отломив большой кусок камня от 800-летнего гроба из песчаника, который был найден на территории музея в 1921 году.

"Сломанный"



Шанхайский музей стекла в Китае / Фото artnet news

Эта "авария" произошла, когда двое детей гоняли по галереям во время посещения Шанхайского музея стекла в Китае. В то время как они перепрыгнув через выставочный барьер, ломали скульптуру Заколдованного замка сказок за 64 тысячи долларов, их родители не делали им никаких замечаний и даже снимали своих детей на смартфоны.

Автор сломанного произведения" Ангел ждет" Шелли Сюэ отказалась реставрировать экспонат, на создание которого у нее ушло 2 года. Вместо этого она переименовала произведение искусства в "Сломанный", что является своего рода напоминанием посетителям о необходимости уважать музейные экспонаты.

Боль Португалии



126-летняя статуя португальского короля Себастьяна до и после того, как она была разрушена / Фото artnet news

В 2016 году на вокзале Россиу в Лиссабоне, Португалия, 24-летний мужчина вылез на декоративный пьедестал, где находилась 126-летняя статуя португальского короля Себастьяна, правившего страной с 1557 по 1578 год. Пытаясь сделать оригинальное селфи, мужчина повалил всю фигуру на землю, в результате чего она разбилась.

Португальский туристический вебсайт обращает внимание на отсутствующую статую и просит не делать таких снимков: "Даже если статуи нет, не поддавайтесь искушению сфотографироваться здесь!".

Хорошо, что копия



Копия древнегреческой статуи пьяного Сатира XIX века / Фото artnet news

Студент, который посещал академию изящных искусств Брера в Милане, Италия, в попытке сделать необычное фото, надумал прыгнуть на колени статуи пьяного Сатира XIX века. Но что-то пошло не так. Сатир не выдержал лихой участи – у скульптуры отломалась нога. К счастью, сломанная скульптура была копией оригинального произведения эпохи эллинизма XIX века.