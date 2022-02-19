За мотивами "Володаря перснів" і "Матриці": якими були б інтер'єри у стилі відомих фільмів

У кожного фільму є свій стиль, що чудово доповнює історію та супроводжує її від початку до кінця. Естетика улюбленого кіно доволі часто викликає бажання пожити там, але це, на жаль, неможливо.

Попри це, ніщо не заважає надихнутися фільмом та створити щось у його стилі у реальному житті. Саме це зробили автори блогу Appliance Analysts спільно з дизайнеркою інтер'єрів Меліке Туркоглу.

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Вона спроєктувала 6 сучасних віталень за мотивами популярних кінострічок – "Володар перснів", "Матриця", "Вбити Білла", "Амелі", "Шалений Макс" та "Готель Гранд Будапешт". Якщо ви теж дуже любите якийсь із них і плануєте робити ремонт, проєкти Меліке можуть стати для вас справжнім джерелом натхнення.

"Володар перснів" – заміський будинок гобіта

Затишний інтер'єр у стилі "Володаря перснів" / Візуалізація Меліке Туркоглу

Затишний інтер'єр у стилі "Володаря перснів" / Візуалізація Меліке Туркоглу

Затишний інтер'єр у стилі "Володаря перснів" / Візуалізація Меліке Туркоглу

Затишний інтер'єр у стилі "Володаря перснів" / Візуалізація Меліке Туркоглу

"Матриця" – сучасна міська квартира

Вітальня у стилі фільму "Матриця" / Візуалізація Меліке Туркоглу

Вітальня у стилі фільму "Матриця" / Візуалізація Меліке Туркоглу

Вітальня у стилі фільму "Матриця" / Візуалізація Меліке Туркоглу

"Вбити Білла" – гавань, натхненна самураями

Вітальня у стилі "Вбити Білла" / Візуалізація Меліке Туркоглу

Вітальня у стилі "Вбити Білла" / Візуалізація Меліке Туркоглу

Вітальня у стилі "Вбити Білла" / Візуалізація Меліке Туркоглу

"Амелі" – богемське усамітнення

Вітальня у стилі фільму "Амелі" / Візуалізація Меліке Туркоглу

Вітальня у стилі фільму "Амелі" / Візуалізація Меліке Туркоглу

"Шалений Макс" – промислова корпоративна квартира

Інтер'єр у стилі фільму "Шалений Макс" / Візуалізація Меліке Туркоглу

Інтер'єр у стилі фільму "Шалений Макс" / Візуалізація Меліке Туркоглу

Інтер'єр у стилі фільму "Шалений Макс" / Візуалізація Меліке Туркоглу

"Готель Гранд Будапешт" – розкішний вестибюль

Інтер'єр у стилі стрічки "Готель Гранд Будапешт" / Візуалізація Меліке Туркоглу

Інтер'єр у стилі стрічки "Готель Гранд Будапешт" / Візуалізація Меліке Туркоглу

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