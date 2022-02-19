Попри це, ніщо не заважає надихнутися фільмом та створити щось у його стилі у реальному житті. Саме це зробили автори блогу Appliance Analysts спільно з дизайнеркою інтер'єрів Меліке Туркоглу.
Це цікаво Як зараз виглядають місця, де знімали популярні фільми та серіали: цікаві фотопорівняння
Вона спроєктувала 6 сучасних віталень за мотивами популярних кінострічок – "Володар перснів", "Матриця", "Вбити Білла", "Амелі", "Шалений Макс" та "Готель Гранд Будапешт". Якщо ви теж дуже любите якийсь із них і плануєте робити ремонт, проєкти Меліке можуть стати для вас справжнім джерелом натхнення.
"Володар перснів" – заміський будинок гобіта
Затишний інтер'єр у стилі "Володаря перснів" / Візуалізація Меліке Туркоглу
Затишний інтер'єр у стилі "Володаря перснів" / Візуалізація Меліке Туркоглу
Затишний інтер'єр у стилі "Володаря перснів" / Візуалізація Меліке Туркоглу
Затишний інтер'єр у стилі "Володаря перснів" / Візуалізація Меліке Туркоглу
"Матриця" – сучасна міська квартира
Вітальня у стилі фільму "Матриця" / Візуалізація Меліке Туркоглу
Вітальня у стилі фільму "Матриця" / Візуалізація Меліке Туркоглу
Вітальня у стилі фільму "Матриця" / Візуалізація Меліке Туркоглу
"Вбити Білла" – гавань, натхненна самураями
Вітальня у стилі "Вбити Білла" / Візуалізація Меліке Туркоглу
Вітальня у стилі "Вбити Білла" / Візуалізація Меліке Туркоглу
Вітальня у стилі "Вбити Білла" / Візуалізація Меліке Туркоглу
"Амелі" – богемське усамітнення
Вітальня у стилі фільму "Амелі" / Візуалізація Меліке Туркоглу
Вітальня у стилі фільму "Амелі" / Візуалізація Меліке Туркоглу
"Шалений Макс" – промислова корпоративна квартира
Інтер'єр у стилі фільму "Шалений Макс" / Візуалізація Меліке Туркоглу
Інтер'єр у стилі фільму "Шалений Макс" / Візуалізація Меліке Туркоглу
Інтер'єр у стилі фільму "Шалений Макс" / Візуалізація Меліке Туркоглу
"Готель Гранд Будапешт" – розкішний вестибюль
Інтер'єр у стилі стрічки "Готель Гранд Будапешт" / Візуалізація Меліке Туркоглу
Інтер'єр у стилі стрічки "Готель Гранд Будапешт" / Візуалізація Меліке Туркоглу