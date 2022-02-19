Попри це, ніщо не заважає надихнутися фільмом та створити щось у його стилі у реальному житті. Саме це зробили автори блогу Appliance Analysts спільно з дизайнеркою інтер'єрів Меліке Туркоглу.

Це цікаво Як зараз виглядають місця, де знімали популярні фільми та серіали: цікаві фотопорівняння

Вона спроєктувала 6 сучасних віталень за мотивами популярних кінострічок – "Володар перснів", "Матриця", "Вбити Білла", "Амелі", "Шалений Макс" та "Готель Гранд Будапешт". Якщо ви теж дуже любите якийсь із них і плануєте робити ремонт, проєкти Меліке можуть стати для вас справжнім джерелом натхнення.

"Володар перснів" – заміський будинок гобіта

Затишний інтер'єр у стилі "Володаря перснів" / Візуалізація Меліке Туркоглу

Затишний інтер'єр у стилі "Володаря перснів" / Візуалізація Меліке Туркоглу

Затишний інтер'єр у стилі "Володаря перснів" / Візуалізація Меліке Туркоглу

Затишний інтер'єр у стилі "Володаря перснів" / Візуалізація Меліке Туркоглу

"Матриця" – сучасна міська квартира

Вітальня у стилі фільму "Матриця" / Візуалізація Меліке Туркоглу

Вітальня у стилі фільму "Матриця" / Візуалізація Меліке Туркоглу

Вітальня у стилі фільму "Матриця" / Візуалізація Меліке Туркоглу

"Вбити Білла" – гавань, натхненна самураями

Вітальня у стилі "Вбити Білла" / Візуалізація Меліке Туркоглу

Вітальня у стилі "Вбити Білла" / Візуалізація Меліке Туркоглу

Вітальня у стилі "Вбити Білла" / Візуалізація Меліке Туркоглу

"Амелі" – богемське усамітнення

Вітальня у стилі фільму "Амелі" / Візуалізація Меліке Туркоглу

Вітальня у стилі фільму "Амелі" / Візуалізація Меліке Туркоглу

"Шалений Макс" – промислова корпоративна квартира

Інтер'єр у стилі фільму "Шалений Макс" / Візуалізація Меліке Туркоглу

Інтер'єр у стилі фільму "Шалений Макс" / Візуалізація Меліке Туркоглу

Інтер'єр у стилі фільму "Шалений Макс" / Візуалізація Меліке Туркоглу

"Готель Гранд Будапешт" – розкішний вестибюль

Інтер'єр у стилі стрічки "Готель Гранд Будапешт" / Візуалізація Меліке Туркоглу

Інтер'єр у стилі стрічки "Готель Гранд Будапешт" / Візуалізація Меліке Туркоглу

Чому раніше усі квартири виглядали однаково: дивіться відео