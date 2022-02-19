Несмотря на это, ничто не мешает вдохновиться фильмом и создать что-нибудь в его стиле в реальной жизни. Именно это сделали авторы блога Appliance Analysts совместно с дизайнером интерьеров Мелике Туркоглу.
На тему Как сейчас выглядят места, где снимали популярные фильмы и сериалы: интересные фотосравнения
Она спроектировала 6 современных гостиных по мотивам популярных кинолент – "Властелин колец", "Матрица", "Убить Билла", "Амели", "Безумный Макс" и "Отель Гранд Будапешт". Если вы тоже очень любите какой-нибудь из них и планируете делать ремонт, проекты Мелике могут стать для вас настоящим источником вдохновения.
"Властелин колец" – загородный дом хоббита
Уютный интерьер в стиле "Властелина колец" / Визуализация Мелике Туркоглу
Уютный интерьер в стиле "Властелина колец" / Визуализация Мелике Туркоглу
Уютный интерьер в стиле "Властелина колец" / Визуализация Мелике Туркоглу
Уютный интерьер в стиле "Властелина колец" / Визуализация Мелике Туркоглу
"Матрица" – современная городская квартира
Гостиная в стиле фильма "Матрица" / Визуализация Мелике Туркоглу
Гостиная в стиле фильма "Матрица" / Визуализация Мелике Туркоглу
Гостиная в стиле фильма "Матрица" / Визуализация Мелике Туркоглу
"Убить Билла" – гавань, вдохновленная самураями
Гостиная в стиле "Убить Билла" / Визуализация Мелике Туркоглу
Гостиная в стиле "Убить Билла" / Визуализация Мелике Туркоглу
Гостиная в стиле "Убить Билла" / Визуализация Мелике Туркоглу
"Амели" – богемное уединение
Гостиная в стиле фильма "Амели" / Визуализация Мелике Туркоглу
Гостиная в стиле фильма "Амели" / Визуализация Мелике Туркоглу
"Безумный Макс" – промышленная корпоративная квартира
Интерьер в стиле фильма "Безумный Макс" / Визуализация Мелике Туркоглу
Интерьер в стиле фильма "Безумный Макс" / Визуализация Мелике Туркоглу
Интерьер в стиле фильма "Безумный Макс" / Визуализация Мелике Туркоглу
"Отель Гранд Будапешт" – роскошный вестибюль
Интерьер в стиле фильма "Отель Гранд Будапешт" / Визуализация Мелике Туркоглу
Интерьер в стиле фильма "Отель Гранд Будапешт" / Визуализация Мелике Туркоглу