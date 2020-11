Фанати зможуть вступити в банду "Пацанів" та отримати їхні здібності.

Нещодавно компанія 1First Games оголосила на сайті Kickstarter збір коштів на розробку та виготовлення нової настільної гри за мотивами коміксу про супергероїв "Пацани" (The Boys) повідомляють Розваги 24. Сума, необхідна для запуску проєкту, складає 50 тисяч доларів. Прихильники The Boys вже за кілька днів зібрали понад 58 тисяч доларів, хоча збір триватиме ще 3 тижні.

Читайте також: Карти конфлікту – настільна гра з безсоромним гумором, яка стала трендом: короткі правила

The Boys – комікс про супергероїв, який здобув особливу популярність після виходу однойменного серіалу у 2019 році. Його герої – хлопці, що борються з іншими супергероями, які зловживають своїми можливостями.



Настільна гра The Boys: This is Going to Hurt / Ілюстрація 1First Games

У гру The Boys: This is Going to Hurt можна грати компанією від 2 до 5 учасників, які стануть членами банди з суперздібностями. Їм доведеться вступити в бій з супергероями з Сімки на чолі з Хоумлендером. Гравцям потрібно буде виконувати місії, подорожувати світом, збирати ресурси, та створити якомога сильнішу команду.

Відеогляд гри про "Пацанів"

Реліз The Boys: This is Going to Hurt запланований на червень 2021 року. Гра коштуватиме 60 доларів (приблизно 1700 гривень).