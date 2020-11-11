Іноді, зібравшись з друзями, хочеться знайти настільну гру без особливого змістового навантаження та складних правил. "Карти конфлікту" точно прийдуть на допомогу і забезпечать веселий невимушений вечір.

Розваги 24 вирішили розповісти вам про "Карти конфлікту" – гру зі своєрідним і часто незрозумілим гумором, яка підкорила серця багатьох. Тим не менш, неповнолітнім, інтелігентам, людям з високими моральними принципами та тонкою душевною організацією грати в неї не рекомендують.

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Що таке "Карти конфлікту"?

Гра прийшла на вітчизняний ринок настолок із США. Там вона називається Cards Against Humanity ("Карти проти людства") і вважається культовою.

Гра складається з білих та чорних карток з різноманітними питаннями та варіантами відповідей. Здавалося б, що у цьому незвичайного? Це питання зникне одразу після того, як ви поглянете на ці карти. Тут немає ніяких обмежень – всюди вульгарні, туалетні, чорні та просто аморальні жарти.

Приклади запитань та відповідей у "Картах конфлікту" / Фото Trickyfox

Правила гри

На початку гри кожен учасник отримує 10 карт білого кольору. Решта білих та усі чорні карти кладуть на стіл лицевою стороною донизу. У першому раунді вибирають одну людину, яка стає "Картковим Бро". Він бере одну чорну карту і вголос зачитує питання. Інші гравці дістають по одній зі своїх білих карт. Обрана відповідь повинна бути максимально вдалою та смішною.

"Картковий Бро" забирає карти у гравців та окремо зачитує кожен варіант у дуеті "питання-відповідь". Потім він обирає найсмішнішу, на його думку, відповідь і віддає чорну карту гравцеві, тим самим нараховуючи йому переможний бал. В кінці раунду використані карти відкладають у бік, а кожен учасник бере по одній білій карті з колоди, щоб відновити резерви. У наступному раунді "Картковим Бро" стає інший гравець, що сидить за або проти годинникової стрілки від попереднього.

Кількість раундів – необмежена. Ви можете навіть дограти колоду до кінця і почати знову. У висновку переможцем гри стає той, хто отримав найбільше чорних карток за найкращі відповіді.

Відеоогляд гри "Карти конфлікту"

Веселої гри! –