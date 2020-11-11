Иногда, собравшись с друзьями, хочется найти настольную игру без особой смысловой нагрузки и сложных правил. "Карты конфликта" точно придут на помощь и обеспечат веселый непринужденный вечер.

Развлечения 24 решили рассказать вам о "Картах конфликта" – игра со своеобразным и часто непонятным юмором, которая покорила сердца многих. Тем не менее, несовершеннолетним, интеллигентам, людям с высокими моральными принципами и тонкой душевной организацией играть в нее не рекомендуют.

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Что такое "Карты конфликта"?

Игра пришла на отечественный рынок настолок из США. Там она называется Cards Against Humanity ("Карты против человечества") и считается культовой.

Игра состоит из белых и черных карт с разнообразными вопросами и вариантами ответов. Казалось бы, что в этом необычного? Этот вопрос пропадет сразу после того, как вы посмотрите на карты. Здесь нет никаких ограничений – повсюду вульгарные, туалетные, черные и просто аморальные шутки.

Примеры вопросов и ответов в "Картах конфликта" / Фото domigr.com.ua

Правила игры

В начале игры каждый участник получает 10 карт белого цвета. Остальные белые и все черные карты кладут на стол лицевой стороной вниз. В первом раунде выбирают одного человека, который стает "Карточным Бро". Он берет черную карту и вслух зачитывает вопрос. Другие игроки достают по одной из своих белых карт. Выбранный ответ должен быть максимально удачным и смешным.

"Карточный Бро" забирает карты у игроков и отдельно зачитывает каждый вариант в дуете "вопрос-ответ". Потом он выбирает самый смешной, по его мнению, ответ и отдает черную карту игроку, тем самым засчитывая ему победный балл. В конце раунда использованные карты отставляют в сторону, а каждый участник берет себе по одной белой карте из колоды, чтобы восстановить резервы. В следующем раунде "Карточным Бро" становится другой игрок, что сидит за или против часовой стрелки от предыдущего.

Количество раундов – неограниченно. Вы можете даже доиграть колоду до конца и начать сначала. В итоге побеждает тот, кто получил больше черных карт за лучшие ответы.

Видеобзор игры "Карты конфликта"

Веселой игры!