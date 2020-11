Фанаты смогут вступить в банду "Пацанов" и получить их способности.

Недавно компания 1First Games обьявила на сайте Kickstarter сбор средств на разработку и производство новой настольной игры по мотивам комикса о супергероях "Пацаны" (The Boys), сообщают Развлечения 24. Необходимая для запуска проекта сумма составляет 50 тысяч долларов. Поклонники The Boys уже за несколько дней собрали 58 тысяч долларов, хотя сбор будет длиться еще 3 недели.

The Boys – комикс про супергероев, который стал популярным после выхода одноименного сериала в 2019 году. Его герои – парни, которые борются с другими супергероями, злоупотребляющими своими способностями.



Настольная игра The Boys: This is Going to Hurt / Иллюстрация 1First Games

В игру The Boys: This is Going to Hurt можно играть компанией от 2 до 5 участников, которые станут членами банды с суперспособностями. Им придется вступить в бой с противниками – супергероями из Семерки во главе с Хоумлендером. Игрокам нужно будет выполнять миссии, путешествовать по миру, собирать ресурсы и создать максимально сильную команду.

Видеообзор игры про "Пацанов"

Релиз The Boys: This is Going to Hurt запланирован на июнь 2021 года. Игра будет стоить 60 долларов (приблизительно 1700 гривен).