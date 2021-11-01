За мотивами гри Luigi's Mansion: LEGO і Nintendo анонсували нові набори конструкторів
Джерело:LEGO
Виробник конструкторів LEGO і компанія Nintendo представили три нові набори конструкторів. Вони засновані на грі Luigi's Mansion із всесвіту Маріо.
Nintendo і LEGO об'єдналися, щоб запропонувати шанувальникам три нових моторошних набори. Оскільки головними ворогами Луїджі в грі виступають привиди, анонс конструкторів присвячений до Геловіну.
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У наборі LEGO Super Mario Luigi's Mansion можна буде створити рівень для полювання за дорогоцінними каменями і боротьби з примарами з обертовими коридорами для дослідження. Всі нові набори містять ряд унікальних випробувань, які дають фанатам можливість зануритися у світ LEGO Super Mario.
Включи свій Poltergust і приготуйся перемагати привидів, вирішувати головоломки і відкривати для себе жахливо веселі пригоди з наборами LEGO Super Mario "Особняк Луїджі". Скоро буде…,
– наголосило LEGO у твіті.
Набори надійдуть у продаж 1 січня 2022 року.
Ціна конструкторів:
Lab and Poltergust – 24,99 євро (763 гривні);
Entryway – 39,99 євро (1 220 гривень);
Haunt-and-Seek – 79,99 євро (2 440 гривень).
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