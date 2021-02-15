Аніматор Віктор Хегелін створив новий анімаційний короткометражний фільм, присвячений Леонардо Ді Капріо. Та чи зможете ви вгадати всі фільми за участю популярного актора, які у своєму ляльковому мультфільмі відтворив аніматор.

Режисер-мультиплікатор Віктор Хегелін разом з оператором Джеремі Лескеннером та звукорежисером Мартіном Флехтнером зібрав нову чудову покадрову лялькову анімацію, яка присвячена кар'єрі Леонардо Ді Капріо.

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У кліпі вдало використані сцени з шести фільмів: "Спіймай мене, якщо зможеш", "Титанік", "Той що вижив" ("Легенда Г'ю Гласса"), "Вовк з Уолл-стріт", "Початок" і "Великий Гетсбі". Переходи між сценами виконуються після занурення персонажів у воду і не тільки.