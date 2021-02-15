Аниматор Виктор Хегелин создал новый анимационный короткометражный фильм, посвященный Леонардо Ди Каприо. И сможете ли вы угадать все фильмы с участием популярного актера, которые в своем кукольном мультфильме воспроизвел аниматор.

Режиссер-мультипликатор Виктор Хегелин вместе с оператором Джереми Лескеннером и звукорежиссером Мартином Флехтнером собрал новую замечательную покадровую кукольную анимацию, которая посвящена карьере Леонардо Ди Каприо.

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В клипе удачно использованы сцены из шести фильмов: "Поймай меня, если сможешь", "Титаник", "Выживший" ("Легенда Хью Гласса"), "Волк с Уолл-стрит", "Начало" и "Великий Гэтсби". Переходы между сценами выполняются после погружения персонажей в воду и не только.