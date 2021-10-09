За допомогою нейромереж: Google відтворив три втрачені картини Густава Клімта

Платформа Google Arts & Culture запустила інтерактивну онлайн-виставку, присвячену творчості видатного австрійського художника Густава Клімта. Спеціально для неї нейромережі відтворили три картини митця, які були втрачені за часів Другої світової війни.

"Факультетські картини" Клімта

Цикл "Факультетські картини", що складався з робіт "Медицина", "Філософія" та "Юриспруденція", Густав Клімт створив на замовлення Віденського університету у 1899 році. Проте, коли картини були готові адміністрація навчального закладу відмовилася від них, назвавши "порнографічними". Тож їх продали приватному покупцеві.

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Картини згоріли під час пожежі у 1945 році, і з того часу їх можна було побачити лише на чорно-білих фотографіях. З огляду на це, експерти Google, об'єднавшись з дослідниками творчості Клімта, вирішили їх відтворити.

Як працювали над проєктом

Куратор віденського музею "Бельведер" Франц Смола провів масштабну дослідницьку роботу. Він відшукав документацію, що містила описи цих картин, а особливо їхніх кольорів, та відшукав мотиви, що повторялися у втрачених та доступних картинах Клімта. Так команді вдалося приблизно визначити колірні профілі, які використовував художник.

Тим часом резидент Google Arts & Culture Lab Еміль Валлнер працював над створенням алгоритму, який мав би провести статистичний аналіз колірного стилю митця.



Франц Смола та Еміль Валлнер працюють над "Факультетськими картинами" / Фото Google Arts & Culture

Алгоритм обробив 1 мільйон зображень реального світу, понад 90 тисяч зображень витворів мистецтва різних художників та 80 повноколірних картин Клімта. Це дозволило розфарбувати доступні чорно-білі зображення "Факультетських картин", та отримати максимально наближений до оригіналу результат, який і показали на онлайн-виставці.



"Факультетські картини" – результат роботи експертів та нейромережі / Колаж 24 каналу

Як експерти працювали над проєктом: дивіться відео

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