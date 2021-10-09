"Факультетські картини" Клімта

Цикл "Факультетські картини", що складався з робіт "Медицина", "Філософія" та "Юриспруденція", Густав Клімт створив на замовлення Віденського університету у 1899 році. Проте, коли картини були готові адміністрація навчального закладу відмовилася від них, назвавши "порнографічними". Тож їх продали приватному покупцеві.

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Картини згоріли під час пожежі у 1945 році, і з того часу їх можна було побачити лише на чорно-білих фотографіях. З огляду на це, експерти Google, об'єднавшись з дослідниками творчості Клімта, вирішили їх відтворити.

Як працювали над проєктом

Куратор віденського музею "Бельведер" Франц Смола провів масштабну дослідницьку роботу. Він відшукав документацію, що містила описи цих картин, а особливо їхніх кольорів, та відшукав мотиви, що повторялися у втрачених та доступних картинах Клімта. Так команді вдалося приблизно визначити колірні профілі, які використовував художник.

Тим часом резидент Google Arts & Culture Lab Еміль Валлнер працював над створенням алгоритму, який мав би провести статистичний аналіз колірного стилю митця.



Франц Смола та Еміль Валлнер працюють над "Факультетськими картинами" / Фото Google Arts & Culture

Алгоритм обробив 1 мільйон зображень реального світу, понад 90 тисяч зображень витворів мистецтва різних художників та 80 повноколірних картин Клімта. Це дозволило розфарбувати доступні чорно-білі зображення "Факультетських картин", та отримати максимально наближений до оригіналу результат, який і показали на онлайн-виставці.



"Факультетські картини" – результат роботи експертів та нейромережі / Колаж 24 каналу

Як експерти працювали над проєктом: дивіться відео

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