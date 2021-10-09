"Факультетские картины" Климта
Цикл "Факультетские картины", состоящий из работ "Медицина", "Философия" и "Юриспруденция", Густав Климт создал по заказу Венского университета в 1899 году. Однако, когда картины были готовы администрация учебного заведения отказалась от них, назвав "порнографическими". Поэтому их продали частному покупателю.
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Картины сгорели во время пожара в 1945 году, и с тех пор их можно было увидеть только на черно-белых фотографиях. Учитывая это, эксперты Google, объединившись с исследователями творчества Климта, решили их воссоздать.
Как работали над проектом
Куратор венского музея "Бельведер" Франц Смола провел масштабную исследовательскую работу. Он нашел документацию, содержащую описания этих картин, а особенно их цветов, и нашел мотивы, которые повторялись в потерянных и доступных картинах Климта. Так команде удалось приблизительно определить цветовые профили, которые использовал художник.
Между тем резидент Google Arts & Culture Lab Эмиль Валлнер работал над созданием алгоритма, который должен был провести статистический анализ цветового стиля художника.
Франц Смола и Эмиль Валлнер работают над "Факультетскими картинами" / Фото Google Arts & Culture
Алгоритм обработал 1 миллион изображений реального мира, более 90 тысяч изображений произведений искусства различных художников и 80 полноцветных картин Климта. Это позволило раскрасить доступные черно-белые изображения "Факультетских картин", и получить максимально приближенный к оригиналу результат, который и показали на онлайн-выставке.
"Факультетские картины" – результат работы экспертов и нейросети / Коллаж 24 канала
Как эксперты работали над проектом: смотрите видео
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