За допомогою DeepFake: Том Гарді став Джеймсом Бондом замість Денієла Крейґа
Джерело:ютуб-канал stryder HD
Мережею ходять чутки про те, що Денієл Крейґ відмовиться від ролі Джеймса Бонда. На цій хвилі виникло безліч припущень про те, який актор замінить його.
Денієл Крейґ – шостий актор, який зіграв Бонда з початку екранізації романів Яна Флемінга у 1962 році. З моменту свого дебюту у стрічці "Казино Рояль" 2006 року культову роль агента 007 Крейґ зіграв в п'яти фільмах.
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Повідомлялося, що Крейґ збирався відмовитися від ролі Бонда ще у 2015 році. Проте через деякий час він вирішив повернутися та зіграти востаннє культову роль у стрічці "007: Не час помирати". У букмекерів є свій список акторів, які, швидше за все, змінять Деніела Крейга в ролі Джеймса Бонда. І очолює його Том Гарді.
stryder HD опублікував відео, на якому обличчя актора Деніела Крейґа у фільмах про Джеймса Бонда замінив на обличчя Тома Гарді за допомогою технології DeepFake. Таким чином блогер показав, як би Гарді виглядав в ролі агента 007.
Том Гарді в ролі Джеймса Бонда: дивитись онлайн
Прем'єра двадцять п'ятого фільму із серії про англійського агента Джеймса Бонда "007: Не час помирати" відбудеться 29 вересня 2021 року.
Інші роботи stryder HD:
- він перетворював сина Клінта Іствуда в Росомаху замість Г'ю Джекмана,
- Генрі Кавілла зобразив Коннором Маклаудом у перезапуску фільма "Горець";
- Елізабет Олсен стала Дейєнеріс у "Грі престолів" замість Емілії Кларк;
- а Том Селлек зіграв Тоні Старка в "Залізній людині" замість Роберта Дауні-молодшого.
До теми Блогер показав, як би виглядала Емілі Блант у ролі Капітана Марвел замість Брі Ларсон