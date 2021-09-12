За допомогою DeepFake: Том Гарді став Джеймсом Бондом замість Денієла Крейґа

Мережею ходять чутки про те, що Денієл Крейґ відмовиться від ролі Джеймса Бонда. На цій хвилі виникло безліч припущень про те, який актор замінить його.

Денієл Крейґ – шостий актор, який зіграв Бонда з початку екранізації романів Яна Флемінга у 1962 році. З моменту свого дебюту у стрічці "Казино Рояль" 2006 року культову роль агента 007 Крейґ зіграв в п'яти фільмах.

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Повідомлялося, що Крейґ збирався відмовитися від ролі Бонда ще у 2015 році. Проте через деякий час він вирішив повернутися та зіграти востаннє культову роль у стрічці "007: Не час помирати". У букмекерів є свій список акторів, які, швидше за все, змінять Деніела Крейга в ролі Джеймса Бонда. І очолює його Том Гарді.

stryder HD опублікував відео, на якому обличчя актора Деніела Крейґа у фільмах про Джеймса Бонда замінив на обличчя Тома Гарді за допомогою технології DeepFake. Таким чином блогер показав, як би Гарді виглядав в ролі агента 007.

Том Гарді в ролі Джеймса Бонда: дивитись онлайн

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