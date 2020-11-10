Прихильники "Мандалорця" та "Зоряних війн" можуть додати ще один пункт до списку своїх бажань.

Нещодавно на Disney+ вийшов другий сезон серіалу "Мандалорець", а на офіційному сайті Star Wars анонсували вихід ювелірних прикрас за його мотивами, повідомляють Розваги 24.

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Всього в колекцію входить 5 виробів, виготовлених зі срібла, золота і коштовного каміння: чоловіча та жіноча каблучки і 3 кулони з Малюком Йодою. Вартість каблучок – 199 доларів (5 500 гривень), а ціни на кулони стартують від 399 доларів (11 тисяч гривень).



Срібні кулони з Малюком Йодою / Фото Star Wars Fine Jewelry



Срібна каблучка / Фото Star Wars Fine Jewelry

Найдорожчим ювелірним виробом у колекції став один із кулонів з Малюком Йодою. Він виготовлений з 10-каратного жовтого золота та рясно прикрашений білими діамантами. Його ціна – 699 доларів (близько 20 тисяч гривень).



Кулон з Малюком Йодою із золота та діамантів /Фото Star Wars Fine Jewelry

На сайті ювелірних виробів від Star Wars вже можна зробити попереднє замовлення вподобаної прикраси.