Поклонники "Мандалорца" и "Звездных войн" могут добавить еще один пункт в список своих желаний.

Недавно на Disney+ вышел второй сезон сериала "Мандалорец", а на официальном сайте Star Wars анонсировали выход коллекции ювелирных украшений по его мотивам, сообщают Развлечения 24.

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Всего в коллекцию входит 5 изделий из серебра, золота и драгоценных камней: мужское и женское кольцо и 3 кулона с Малышом Йодой. Стоимость колец – 199 долларов (5 500 гривен), а цены на кулоны стартуют от 399 долларов (11 тысяч гривен).



Серебряные кулоны с Малышом Йодой / Фото Star Wars Fine Jewelry



Серебряное кольцо / Фото Star Wars Fine Jewelry

Самым дорогим изделием в коллекции стал один из кулонов с Малышом Йодой. Он сделан из 10-каратного желтого золота и щедро украшен белыми бриллиантами. Его цена – 699 долларов (около 20 тысяч гривен).



Кулон с Малышом Йодой из золота и бриллиантов /Фото Star Wars Fine Jewelry

На сайте ювелирных изделий от Star Wars уже можно сделать предзаказ понравившегося украшения.