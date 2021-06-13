Пейзажі, рослини і покемони: японці перетворюють кришки люків на твори мистецтва

Кришки люків для більшості з нас є звичайним предметом. Однак для жителів Японії вони є важливими культурними полотнами – тисячі муніципалітетів перетворюють знімні металеві пластини на витвори мистецтва.

Традиція почалася ще у 1980-х роках, коли японці намагалися заохотити місцевий туризм. Кожен барвистий дизайн люків відображає культуру тої чи іншої місцевості, в якій він розташований.

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Традиції з люками

В Токіо навіть існує Японський фестиваль люків, який відзначає це ремесло. Туди з усієї країни звозять унікальні кришки, щоб продемонструвати місцеві культури.

Наприклад, на популярному люку в місті Фудзі префектури Сідзуока зображено яскраву ілюстрацію гори Фудзі.



На люках зображені традиції регіонів / Фото Shutterstock

У префектурі Хього є кришка, прикрашена прекрасним замком Хімедзі.



Барвисті люки – традиція японців / Фото Shutterstock

А у місті Кіцукі, префектура Оїта, на люку зобразили підковового краба, який є зникаючим видом. Таким чином майстри хотіли захистити його.

Сучасна трансформація

Нещодавно традиційному мистецтву декоративних кришок люків було надано сучасний виток. У деяких японських містах тепер можна зустріти персонажів покемонів, які прикрашають вулиці. Цей стиль отримав назву Pokefuta або Poke Lids.

Вже зараз у 15 японських префектурах існує понад 150 дизайнів люків з персонажами популярної гри. У кожному районі є кришки з різними кишеньковими монстрами, що відображають їхню культуру або фізичні якості.

До прикладу, у префектурі Івате можна побачити таких покемонів, як Геодуд та Онікс. І це тому, що іва з японської означає "гірські породи".

Місто Міядзакі представлено Екзеггутором – покемоном, що нагадує пальму. Це має стосунок до тропічного клімату району.

Покемони на люках