Корейский художник Nitroo помітив цю схожість і вирішив пофантазувати, які риси тварини передали б героям аніме. Він створив серію ілюстрацій, в якій перевтілив звірів на персонажів японських мультфільмів, але зберіг їхні первинні та визначальні характеристики.

Це цікаво Захопливі пригоди та холодний підрахунок: 5 цікавих книг про азартні ігри

Чорна пантера

Північний лисий ібіс

Хамелеон

Крокодил-альбінос

Гепард

Медоїд

Макаронний пінгвін

Американський бізон

Дамаська коза

Східноафриканський лев

Антилопа Бонго

Білоголовий орлан

Сова

Вісайська бородавчата свиня

Рожевий какаду

Гієна

Гну

Додо

Чубатий макака

Пітбультер'єр

Орангутан

Італійський мастиф

Свиня

До теми "Наруто" і "Ван Піс": нейромережі показали, якими були б герої аніме у реальному житті