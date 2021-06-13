Традиция началась еще в 1980-х годах, когда японцы пытались привлечь местный туризм. Каждый красочный дизайн люков отражает культуру той или иной местности, в которой он расположен.

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Традиции с люками

В Токио даже существует японский фестиваль люков, который отмечает это ремесло. Туда со всей страны свозят уникальные крышки, чтобы продемонстрировать местные культуры.

Например, на популярном люке в городе Фудзи префектуры Сидзуока изображена яркая иллюстрация горы Фудзи.



На люках изображены традиции регионов / Фото Shutterstock

В префектуре Хего есть крышка, украшенная прекрасным замком Химэдзи.



Красочные люки-традиция японцев / Фото Shutterstock

А в городе Кицуки, префектура Оита, на люке изобразили подковообразного краба, который является исчезающим видом. Таким образом мастера хотели защитить его.

Современная трансформация

Недавно традиционному искусству декоративных крышек люков был предоставлен современный виток. В некоторых японских городах теперь можно встретить персонажей покемонов, которые украшают улицы. Этот стиль получил название Pokefuta или Poke Lids.

Уже сейчас в 15 японских префектурах существует более 150 дизайнов люков с персонажами популярной игры. В каждом районе есть крышки с различными карманными монстрами, отражающими их культуру или физические качества.

К примеру, в префектуре Ивате можно увидеть таких покемонов, как Геодуд и Оникс. И это потому, что ива с японского означает "горные породы".

Город Миядзаки представлен Экзеггутором – покемоном, напоминающим пальму. Это имеет отношение к тропическому климату района.

Покемоны на люках