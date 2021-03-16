Штраф і догана: у Японії покарали працівників, які йшли з роботи на 2 хвилини раніше

Міська рада освіти Фунабасі в Японії покарала працівників, які покидали офіс раніше встановленого часу. Аби встигнути на автобус вони не допрацьовували всього 2 хвилини, але цього було достатньо, щоб отримати догани та чималий штраф.

Всього у раді освіти виявили 316 випадків, коли 7 людей йшли з роботи раніше. Щоб робити це непомітно, працівниця, відповідальна за контроль за присутністю, відзначала у табелях колег потрібний час виходу з офісу – 17:15. Натомість компанія порушників покидала робочі місця о 17:13, щоб встигнути на автобус о 17:17. Наступного автобуса потрібно чекати ще пів години.

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59-річну жінку, яка записувала у табелі хибний час, покарали найсуворіше. Протягом 3-ох місяців Їй не виплачуватимуть 10 частину заробітної платні. У сумі це має відшкодувати близько 137 тисяч єн (35 тисяч гривень). Саме стільки, за підрахунками керівництва, жінка недопрацювала, коли покидала офіс раніше. Ще двоє співробітників отримали письмові догани, а решта – зауваження та попередження.

Ця історія набула значного розголосу. Японці висловлюють співчуття покараним держслужбовцям. Вони переконані, що управлінці державної установи могли б з розумінням поставитися до ситуації своїх працівників, і домовитися, щоб автобус приїжджав на 2 хвилини пізніше.

Також користувачі мережі вважають, що якщо працівників штрафуватимуть за те, що вони пішли з офісу трішки раніше, їм потрібно доплачувати за кожну хвилину понаднормової роботи після офіційного закінчення дня.