Городской совет образования Фунабаси в Японии наказал работников, которые покидали офис раньше установленного времени. Чтобы успеть на автобус, они не дорабатывали всего 2 минуты, но этого было достаточно, чтобы получить выговоры и немалый штраф.

Всего в совете образования выявили 316 случаев, когда 7 человек уходили с работы раньше. Чтобы делать это незаметно, сотрудница, отвечающая за контроль за присутствием, отмечала в карточках коллег нужное время выхода из офиса – 17:15. Но компания нарушителей покидала рабочие места в 17:13, чтобы успеть на автобус в 17:17. Следующего автобуса нужно ждать еще полчаса.

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59-летней женщине, которая записывала в карточках неправильное время, досталось больше всех. В течение 3-х месяцев ей не будут выплачивать 10 часть заработной платы. В сумме это должно возместить около 137 тысяч иен (35 тысяч гривен). Именно столько, по подсчетам руководства, женщина недоработала, когда покидала офис раньше. Еще двое сотрудников получили письменные выговоры, остальные – замечания и предупреждения.

Эта история получила большую огласку. Японцы высказывают сочувствие наказанным госслужащим. Они убеждены, что управленцы государственного учреждения могли бы с пониманием отнестись к ситуации своих работников, и договориться, чтобы автобус приезжал на 2 минуты позже.

Также пользователи сети считают, что если работников штрафовать за то, что они ушли из офиса чуть раньше, им нужно доплачивать за каждую минуту сверхурочной работы после официального окончания дня.